Calderoli, avvio tavolo per revisione Statuto Valle d'Aosta

"Prosegue l'impegno mio e del Governo a tutela e valorizzazione delle autonomie: quest'oggi è stata formalizzata la richiesta della Valle d'Aosta di avviare un tavolo tecnico per la revisione dello Statuto regionale, dando seguito alla volontà di procedere ad un ammodernamento delle autonomie storiche.

L'incontro insieme al governatore Testolin e la sua delegazione è stato proficuo, cordiale e produttivo. Un'occasione utile anche per riflettere su possibili norme di attuazione dello Statuto di autonomia". Lo rende noto il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.



