Trasporto pubblico, l'8 novembre sciopero anche in Valle d'Aosta

Per il prossimo venerdì 8 novembre Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. La mobilitazione è inserita all'interno della vertenza del rinnovo del contratto collettivo nazionale di autoferrotranvieri-internavigatori (scaduto il 31 dicembre scorso), la cui trattativa si è interrotta a maggio.

"In Valle se vogliamo la situazione è ancora più kafkiana, abbiamo visto un prolungamento di cinque anni senza gara di appalto del Tpl emessa alla vigilia di Natale 2015", dichiara in una nota Andrea Grannonico, segretario Uil Trasporti Valle d'Aosta.

"Per tutto conto nel 2016" ci sono state aziende che, aggiunge il sindacalista, "hanno fatto tabula rasa di personale (anche quote protette) con la mera scusa dell'esubero. Adesso le stesse sono alla frenetica ricerca di risorse umane per far fronte ai pensionamenti e alla copertura dei servizi sempre più inefficienti. Ricerca durissima in un contesto che ormai rasenta la schiavitù lavorativa e la mancanza di sicurezza per i conducenti".



