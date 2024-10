Morta nell'auto caduta nel torrente, in centinaia al funerale

Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto nella chiesa di Introd a Claire Vanin, la giovane morta a 23 anni nella notte tra sabato e domenica scorsi in un incidente stradale a Villeneuve, dopo essere precipitata in auto nel torrente Savara.

Il feretro è arrivato sul sagrato della chiesa alle 14,30. Ad attenderlo c'erano anche i colleghi del 118 di papà Massimo e della mamma Sandra, infermiera. ''Non ho nessuna presunzione di dare spiegazioni - ha detto nella sua omelia don Daniele Borbey - ma ho solo il desiderio di condividere con voi parole di speranza. Ho incontrato i nonni di Claire e mi hanno detto che nipote d'oro era, sensibile, buona, sempre attenta''. Poi, a fine funzione, l'invito a tutti i giovani, agli amici di Claire, a trovarsi domani tutti insieme in chiesa per parlare, discutere ''ma anche condividere il dolore''.



