Il Csv punta all'ex Centro per l'impiego del quartiere Cogne

E' stata inaugurata la nuova sede del Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta Valle d'Aosta (Csv).

Lasciata la storica 'casa' di via Xavier de Maistre per l'impossibilità di sostenere i costi, l'organizzazione che riunisce 70 associazioni di volontariato, 31 di promozione sociale e un ente del Terzo settore si è trasferita in via Avondo 8, nei locali al piano terra di un condominio.

"La riconoscenza - ha detto il presidente del Csv, Claudio Latino - va alle istituzioni che non ci hanno mai fatto sentire soli. Questa struttura prima era un asilo nido comunale. E' più piccola rispetto alla precedente ma siamo orgogliosi di aver mantenuto lo spirito di accoglienza del Csv. Siamo coscienti che non sarà quella definitiva, ma siamo fiduciosi che nel breve lungo periodo potremo realizzare questo sogno, e che crediamo rappresenti il giusto riconoscimento finale del ruolo svolto ogni giorno sul territorio dai tanti che si adoperano per gli altri. Abbiamo identificato come sede naturale della casa del volontariato l'ex sede del Centro per l'impiego del quartiere Cogne. Lavoreremo con molta serenità e piena sintonia con le istituzioni per questa realizzazione".

"E' solo grazie alla sensibilità dei volontari che possiamo essere qui. Quando si è dall'altra parte, di chi ha bisogno, si apprezza la disponibilità che ci dà motivi per andare avanti.

Tutte le associazioni sono un petalo dello stesso fiore, che è la comunità", ha sottolineato il presidente della Regione, Renzo Testolin.

Quando è stato necessario trovare una nuova sede "abbiamo subito messo disponibilità economiche per trovare una soluzione.

Ma da soli i soldi non servono a nulla. Il mondo del volontariato è una comunità, è insieme che si risolvono i problemi", ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali, Carlo Marzi.

"Il mondo del volontariato, il Terzo settore, è l'aria che respiriamo in Valle d'Aosta, tutti prima o poi ci hanno a che fare", ha spiegato il sindaco di Aosta, Gianni Nuti. "Si poteva trovare una sede più grande? Questo è un punto di partenza, non di arrivo", ha aggiunto, sottolineando che proprio in via Avondo sono in corso i lavori per rimuovere le barriere architettoniche.



