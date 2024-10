Corte dei conti, risorse dei comuni cresciute dell'80% dopo il Covid

"Dal 2019 al 2022 i comuni valdostani sono passati da un risultato di amministrazione complessivo di 77 milioni 661 mila euro a 139 milioni 946 mila euro, per un aumento di 62 milioni 285 mila euro, pari a +80,20%, dovuto, in maniera preponderane ad un aumento rilevato tra il 2019 e il 2020 di 37 milioni 306 euro". Lo scrive la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nella relazione sugli esiti di controllo sul rendiconto dell'esercizio 2022 dei comuni valdostani con meno di 5.000 abitanti. "Pertanto - si legge - gli effetti dell'emergenza pandemica sulla gestione degli enti, caratterizzati da un lato da una compressione della spesa pubblica dovuta a generalizzate e oggettive difficoltà di realizzazione degli investimenti e, dall'altro, alla disponibilità di maggiori risorse, sia nazionali che regionali, trasferite agli enti in una situazione di straordinarietà, non solo non hanno provocato criticità per gli equilibri di bilancio, complessivamente considerati, o situazioni di deficitarietà o disavanzi di amministrazione, ma hanno determinato un significativo accumulo di risorse".

Al 31 dicembre del 2022 emerge "un lieve aumento del numero di comuni che presentano un parametro deficitario, da cinque a otto" ma nessuno di questi si trova "in situazioni di disavanzo". In questo senso, dal documento "non emergono situazioni di gravi criticità tali da compromettere gli equilibri di bilancio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA