Carcere di Brissogne, detenuto in cima a un muro per cinque ore

"Per protesta" ieri verso le 14.30 nel carcere di Brissogne un detenuto si è arrampicato sul "muro dei passeggi" rifiutandosi di scendere per oltre cinque ore.

"Chiedeva di essere trasferito in altro istituto e in subordine di parlare con il magistrato di sorveglianza", fa sapere l'Osapp, sindacato di polizia penitenziaria.

Si tratta di "un detenuto che si è già reso protagonista in altri istituti del distretto per la sua indole violenta. Dopo una lunga ed estenuante trattativa instaurata con il personale di polizia penitenziaria in servizio", l'uomo si è deciso a scendere intorno alle 20.

La situazione del carcere di Aosta, riferisce l'Osapp, "sta divenendo sempre più difficile proprio a fronte di una massiccia presenza di detenuti violenti e facinorosi".

Il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, esprime "profonda preoccupazione per le gravi carenze di personale" e sottolinea che "la casa circondariale di Aosta è senza comandante di reparto titolare da oltre otto anni nonostante la presenza di 234 (tra dirigenti di polizia penitenziaria e dirigenti aggiunti) e 127 primi dirigenti di polizia penitenziaria".

Conclude il sindacalista: "Chiediamo che il ministro Nordio accerti le ragioni che impediscono l'assegnazione Aosta di un comandante titolare da parte del direttore del personale del Dap centrale - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria".





