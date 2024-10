Aosta, riaperta alla circolazione via Valli valdostane

E' stato riaperto alla circolazione ad Aosta il tratto di via Valli Valdostane dalla nuova rotatoria alla confluenza con il sottopasso della strada statale 26, fino all'incrocio con via Dora Baltea/corso Ivrea.

La riapertura della porzione di via Valli Valdostane costituiva l'ultimo tassello per riattivare la circolazione ordinaria nell'area interessata dai lavori di ripristino stradale, di realizzazione di un tratto di pista ciclabile e di sostituzione di un tratto della rete dell'acquedotto all'interno del quartiere Dora, nell'ambito del progetto 'Rigenerazione urbana' poi confluito nel Pnrr.

"Nella zona già interessata dai lavori - fa sapere il Comune - restano da ultimare alcuni interventi di pulizia dell'area di cantiere e qualche finitura quanto alle bordure e alla segnaletica verticale che potrebbero causare eventuali piccole modifiche temporanei al traffico veicolare o pedonale nei prossimi giorni".

Commenta l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Corrado Cometto: "Dopo i ritardi causati da alcune problematiche tecniche emerse durante i lavori, consegniamo finalmente alla zona Sud-Est cittadina, e al quartiere Dora in particolare, una rinnovata sistemazione viaria più ordinata e sicura per pedoni, ciclisti e automobilisti. Inoltre, sono ormai giunti alla fine anche gli interventi per il nuovo nido d'infanzia e per il refettorio annesso al plesso scolastico del quartiere, mentre sono in fase di avvio, dopo aver sollecitato l'impresa al rispetto del cronoprogramma, i lavori di riqualificazione della passerella sulla linea ferroviaria Aosta - Torino che collega via Viseran con via Valli Valdostane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA