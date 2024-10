Aosta, iniziati i lavori per rinnovare il campo Tesolin

Sono iniziati in regione Tzamberlet, ad Aosta, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della pista di atletica leggera del campo 'Ettore Tesolin'. Nell'attuale impianto, realizzato nel 1981, verranno realizzatati entro l'estate del 2025 - comunica l'amministrazione comunale - una nuova pista a otto corsie omologata Fidal in classe A e il rifacimento del verde per quanto riguarda manto erboso, siepi e alberature, comprensivo di un nuovo impianto di irrigazione. I lavori interesseranno in parte anche gli spogliatoi, migliorandone la funzionalità soprattutto per quanto riguarda il loro impiego da parte delle persone con disabilità.

Ad oggi l'impresa sta procedendo alla demolizione della pista esistente che comporterà anche la rimozione della vegetazione perimetrale lungo le due curve e il rettilineo affacciato su via Garin.

La vegetazione tagliata, circa 60 tra piante e arbusti, verrà sostituita - annuncia il Comune - da nuove piantumazioni posizionate sul rettilineo opposto alla tribuna in area esterna, e da un doppio filare di essenze una all'interno e una all'esterno dell'area della pista intervallate dall'alberatura a medio fusto da inserire nell'area aiuola esistente.

A completamento della nuova sistemazione del verde è previsto un sistema di irrigazione sia del filare all'interno della pista di atletica sia dell'area esterna riprogettata a partire dall'aiuola esistente tramite irrigazione a goccia, "sicuro per la stabilità della nuova pista".



