Rassemblement, "nel centro autonomista si opera in modo collegiale"

"Nel pieno rispetto delle individualità e dell'autonomia operativa", le cinque realtà che hanno aderito al cantiere del centro autonomista (Rassemblement Valdôtain, Pour l'Autonomie, Renaissance valdôtaine, Stella Alpina e l'associazione culturale Evolvendo) "lavoreranno in modo coordinato e collegiale" con l'obiettivo di "costruire un progetto politico autonomista, di centro, liberaldemocratico e riformista, che risponda concretamente alle esigenze della comunità valdostana". Lo scrive in una nota Rassemblement valdotain, precisando che "tale progetto includerà obiettivi chiari, risorse adeguate e tempistiche realistiche per promuovere lo sviluppo della nostra Regione".



