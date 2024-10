Premio per il Volontariato, vince progetto su Alzheimer

Il progetto "Aiutiamoli-aiutiamoci: stiamo meglio insieme", proposto dall'associazione Alzheimer Valle d'Aosta, ha vinto la 15/a edizione del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio Valle. "Si tratta di un progetto articolato ed esteso all'intero territorio regionale - si legge in una nota - che si propone di rispondere alle necessità di informazione, formazione e sostegno psicologico delle persone coinvolte dalla malattia di Alzheimer. Le patologie neurodegenerative rubano i ricordi, lacerano gli equilibri, attentano alla dignità. Saper far fronte comune, in maniera strutturata, è l'unica opportunità per affrontare una problematica tanto complessa quanto diffusa".

L'edizione di quest'anno ha visto la presentazione di 26 candidature, il numero più alto da quando il Premio è nato nel 2010. "Sul nostro territorio - ha ricordato il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin - ci sono 246 associazioni iscritte al registro unico del Terzo settore: 128 organizzazioni di volontariato e 118 associazioni di promozione sociale e un numero altissimo di volontari. Secondo i dati Istat sono quasi 18.000 i valdostani che dedicano tempo, risorse e competenze per aiutare gli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Questi numeri ci restituiscono il senso di una comunità unita e attiva che dà il giusto valore all'impegno collettivo".

Oltre al Premio, che consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore, sono stati consegnati 6 riconoscimenti di 4.000 euro ciascuno, attribuiti a: progetto "Present! - Festival inclusivo", presentato dall'associazione Tamtando e che si concretizzerà nella seconda edizione di Present, il festival che celebra l'arte inclusiva e sfida gli stereotipi sulla disabilità, mettendo a confronto esperienze artistiche diverse; progetto "CAAmminiAmo in alto con le ruote alla scoperta della Valle d'Aosta" proposto dall'associazione La Casa di Sabbia, rivolto a ragazzi con bisogni comunicativi complessi e disabilità intellettive; progetto "Insieme e uniti: Sì!" della Pro loco di Verrès, che presenta un articolato programma di iniziative estive rivolte ai ragazzi con disabilità dai 6 ai 14 anni, con l'intento di creare un legame tra giovani, con e senza disabilità, alla scoperta del loro territorio; progetto "Insieme a 6 zampe" presentato dall'associazione Insieme: un'iniziativa di pet therapy che si rivolge ad adulti con disabilità intellettiva e cognitiva, facendoli diventare "istruttori" per bambini della scuola dell'infanzia; iniziativa "Formazione avanzata per gli operatori in ambito psichiatrico" dell'Associazione Diapsi Valle d'Aosta che si propone di organizzare una formazione specifica per gli Operatori socio-sanitari che lavorano con i pazienti psichiatrici; progetto "Abbracci d'inverno" dell'associazione Volontari del soccorso di Donnas che intende far sì che famiglie in difficoltà economica della bassa Valle possano offrire un piccolo 'corredo' invernale ai loro bimbi fino a 3 anni".



