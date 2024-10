Legambiente denuncia, strage di volpi in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta è in corso una "strage di volpi". Lo denuncia Legambiente in una lettera inviata all'assessore regionale alle risorse naturali, Marco Carrel. "A fine maggio 2024, durante una riunione della Consulta faunistico venatoria, un rappresentante della Consulta - si legge - segnalava che in una zona del proprio Comune le volpi ribaltano i mastelli delle immondizie alla ricerca di cibo. Da particolare e locale il problema viene posto come generale, e lo spietato delegato propone di dare un premio ai cacciatori che uccidono le volpi, su tutto il territorio regionale, riconoscendo loro una nota di merito, cioè un bonus, nell'assegnazione dei capi di ungulati da abbattere nella stagione venatoria successiva.

L'assemblea rispondeva che non ci sono tetti al prelievo di volpi e dirottava l'eventuale questione al Comitato regionale per la gestione venatoria, l'assessore Carrel evidenziava che non verrà inserita alcuna premialità all'interno del Calendario venatorio e il rappresentante delle associazioni ambientaliste si esprimeva nettamente contro il messaggio da marketing venatorio. La proposta veniva a questo punto ripresentata, nelle settimane successive, all'interno del Comitato regionale per la gestione venatoria e, con voto nuovamente contrario della rappresentanza ambientalista, favorevolmente accolta". "Adesso, a stagione venatoria avanzata, vengono segnalate decine di carcasse di volpi abbattute e abbandonate nei prati e nei boschi - aggiunge Legambiente - tanto che il Comitato ha dovuto fare una circolare interna invitando ad atteggiamenti più civili riguardo lo smaltimento o l'occultamento degli animali. Se in passato in Valle venivano mediamente uccise 5 volpi all'anno, è possibile adesso ipotizzare la strage di centinaia di volpi.

Chiediamo quindi che l'amministrazione regionale elimini il bonus che il Comitato per la gestione venatoria si è autoassegnato, intervenendo in tal senso direttamente nel prossimo Calendario venatorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA