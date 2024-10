Grande distribuzione, i sindaci bocciano la proposta della Lega

L'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere contrario all'unanimità alla proposta di legge della Lega dal titolo 'Misure di governo del territorio in merito alla rete di media e grande distribuzione regionale'.

L'assemblea del Cpel "condivide alcune delle preoccupazioni che hanno portato alla presentazione della proposta di legge oggetto di parere, con particolare riferimento alla necessità di attuare azioni mirate al contenimento dei fenomeni di chiusura dei piccoli negozi di vicinato e di spopolamento dei comuni e villaggi di montagna e dei centri storici".

Tuttavia la stessa assemblea "evidenzia le proprie perplessità in merito alla legittimità delle misure previste dalla proposta di legge che, in via di salvaguardia, in attesa dell'approvazione definitiva di revisione di uno strumento pianificatorio quale il piano territoriale paesaggistico, stabiliscono limiti all'iniziativa economica privata e potenzialmente ledono i principi di tutela della parità di trattamento e di libera concorrenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA