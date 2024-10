Farcoz (Centro sportivo esercito), 'Matilde era una leader'

"Matilde era con noi da un anno e subito si era distinta. L'anno scorso ha chiuso con la vittoria ai campionati assoluti in Super-G. Un livello altissimo, in crescita. Si stava allenando ed era veramente pronta per affrontare questa stagione. Nei momenti che è stata da noi, a Courmayeur, era un leader, anche fisicamente, la più alta, ma anche una persona con un carattere molto determinato. Poi noi l'abbiamo inseguita per arruolarla, abbiamo la sorella Lucrezia che corre appunto in Coppa del mondo, fa Slalom speciale. Noi siamo stati veramente onorati di averla con noi, purtroppo per pochissimo tempo, però ci lascerà un ricordo bellissimo per quanto fatto. Adesso ci stringiamo alla famiglia, daremo tutto il supporto necessario per gestire la situazione". Così alla Tgr Valle d'Aosta Patrick Farcoz, comandante del Centro sportivo esercito di Courmayeur, che aveva arruolato Matilde Lorenzi, promessa dello sci rimasta vittima a 19 anni di una caduta in allenamento in Alto Adige.



