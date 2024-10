Firmata nuova convenzione tra Cva e Confindustria

E' stata firmata tra Cva Energie e Confindustria Valle d'Aosta la convenzione 2023-2024 per la fornitura di energia elettrica destinata alle imprese. L'intesa si propone di "associare anche iniziative finalizzate a sostenere l'efficientamento energetico, in una logica di sostegno alla transizione ed alla sostenibilità".

In dettaglio "per gli associati sono previste scontistiche sulla fornitura di energia elettrica a fronte dell'impegno delle imprese a intraprendere un percorso volto a migliorare le performance energetiche delle proprie sedi, conseguendo benefici in termini di riduzione dei costi energetici, di attenzione per l'ambiente e di rivalutazione del valore immobiliare". Per l'attuazione delle convenzione verrà istituito un tavolo tecnico che definirà le iniziative da sottoporre agli associati quali diagnosi energetiche, progetti di efficientamento energetico, linee guida per il miglioramento della sostenibilità e dell'impatto ambientale. "Collaborare con realtà solide ed affidabili come Cva Energie e Cva Smart Energy - dichiara il presidente e amministratore delegato di Cva Energie, Enrico De Girolamo - significa poter contare, tra le altre cose, su di una radicata conoscenza del territorio oltre che del mondo dell'efficientamento energetico e delle logiche ad esso sottese. Alla competitività del prezzo della nostra energia pure green si somma l'esperienza maturata sul campo in questi anni con molteplici progetti nel mondo delle riqualificazioni energetiche e della relativa normativa". "Per le imprese della Valle d'Aosta - ha aggiunto il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato - poter contare su un partner come Cva Energie rappresenta un'opportunità di sviluppo e crescita non solo economica: insieme, infatti, possiamo accelerare anche la formazione e l'aggiornamento di chi lavora nelle nostre aziende da un lato, facendo collimare al contempo le nostre esigenze verso chi ci fornisce un servizio fondamentale come l'approvvigionamento dell'energia".



