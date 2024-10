Demografia, continua a calare la popolazione valdostana

Continua il calo demografico della popolazione valdostana: nel 2023 il saldo negativo è stato di 242 unità. Le ragioni - come spiegato nel Dossier statistico sull'immigrazione - sono la crescita del tasso di mortalità e la flessione di quello di natalità, oltre al rilevante esodo, in buona parte giovanile, verso l'estero. Da registrare l'anno scorso un leggero recupero del numero dei residenti stranieri che però non compensa il calo della componente italiana.

L'incidenza degli stranieri sulla popolazione valdostana si è attestata al 7%, percentuale più bassa di tutto il centro-nord.

Complessivamente gli stranieri residenti in Valle d'Aosta, al 31 dicembre 2023, erano 8.664, circa 300 in più rispetto all'inizio dell'anno. La componente di origine europea è maggioritaria (53,8%), mentre gli africani sono il 28,7%, gli asiatici il 9% e gli americani l'8,4%. Il fenomeno migratorio in Valle d'Aosta riguarda soprattutto le donne, che costituiscono il 54,4% dei residenti stranieri. In materia di lavoro, nonostante l'aumento dell'occupazione, "restano inalterate le sperequazioni e le diseguaglianze tra la componente italiana e quella straniera".

Infine la Valle d'Aosta si conferma la regione italiana con meno richiedenti e titolari di protezione internazionale accolti nel proprio territorio (0,1% rispetto al totale a livello nazionale).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA