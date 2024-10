Delegazione diplomatica di Taiwan in visita in Valle d'Aosta

Una delegazione diplomatica di Taiwan - guidata dal console generale e direttore dell'ufficio di rappresentanza di Taipei a Milano, Riccardo Tsan-Nan Lin - è stata ricevuta oggi ad Aosta dal presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e dall'assessore regionale al Turismo e Commercio, Giulio Grosjacques. "Scambi commerciali, opportunità per l'offerta turistica valdostana, investimenti produttivi e progetti di ricerca riguardanti la prevenzione dei rischi naturali: questi i dossier riguardo ai quali la rappresentanza di Taiwan ha manifestato interesse, nella prospettiva di creare con la Valle d'Aosta partnership commerciali ed economiche" si legge in una nota.

"Taiwan è fortemente orientato a potenziare gli investimenti in Italia e in Europa - spiega Testolin - e ritiene che la Valle d'Aosta, per le sue particolarità e le sue caratteristiche ambientali, possa essere un interessante contesto in cui sviluppare alcuni progetti trasversali. A questo primo e proficuo incontro seguiranno degli approfondimenti coinvolgendo la Camera di Commercio e le associazioni imprenditoriali".

Secondo Grosjacques "Taiwan, con i suoi 23 milioni di abitanti, di cui 300.000 frequentano l'Italia ogni anno, potrebbe essere un interlocutore interessante per aprire un nuovo mercato turistico, considerato il forte interesse per lo sci e per gli sport di montagna, in particolare il ciclismo , il trekking e il trail".



