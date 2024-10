Beni culturali, 4 milioni per sistemare il castello di Fenis

Ammonta a quasi 4 milioni di euro l'investimento previsto per la sistemazione del castello di Fenis, uno dei beni culturali più famosi della Valle d'Aosta.

L'intervento è stato presentato in Consiglio comunale. Il progetto prevede la risistemazione dell'area antistante il maniero con la costruzione di una nuova struttura interrata dove saranno collocati la biglietteria, i servizi igienici, una sala multimediale per la proiezione di video promozionali e un coffee shop con prodotti locali.

I lavori dovrebbero poter essere avviati già alla fine dell'estate del prossimo 2025 per poi concludersi entro il successivo 2027. Gran parte dell'investimento - 3,7 milioni di euro - proviene da fondi regionali.



