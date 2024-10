Aosta, a gennaio si inaugura l'asilo nido del quartiere Dora

Gli asili nidi di Aosta aprono le porte ai cittadini con una serie di eventi divulgativi e formativi, ma anche con spazi e momenti dedicati alle famiglie.

Attualmente gli asili nidi del capoluogo offrono spazi per 150 bambini e sono al completo. Da gennaio, con l'inaugurazione di quello del quartiere Dora prevista dall'amministrazione comunale, i posti saliranno a 174. Le famiglie in lista di attesa sono 90. Altra novità, dall'inizio del prossimo anno le domande di iscrizione si potranno fare solo on-line.

''Siamo partiti nel 2020 con 126 posti e tre asili nido - spiega l'assessora comunale alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati - e arriveremo al 2025 con cinque strutture che potranno accogliere 174 bambini dagli zero a tre anni. Con il progetto 'Incontriamoci al nido' vogliamo favorire la condivisione tra genitori i loro figli e i nostri educatori''.

In calendario ci sono quattro eventi che si terranno tutti presso la biblioteca di viale Europa e con inizio alle 17,30: il 22 novembre, il 23 gennaio, il 20 marzo e il 27 maggio. Tutto il mese di maggio invece sarà dedicato a 'Nidi aperti': a turno, gli asili apriranno le porte alle famiglie. E infine il progetto 'Spazi famiglia' da gennaio ogni martedì, a turno, i quattro nidi offriranno alle famiglie momenti di incontro e condivisione.

Per Nicoletta Pepellin, referente del Coordinamento nidi d'infanzia, ''l'obiettivo è di aprirsi al territorio ma anche di poter accogliere le famiglie in spazi di confronto aperti'' .





