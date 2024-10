Pila spa, chiuso un bilancio record da oltre 16 milioni di euro

L'assemblea degli azionisti di Pila Spa ha approvato stamane il bilancio d'esercizio 2023/2024 che registra "un valore record" dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di 16 milioni 142 mila 497 euro, pari al 20% in più rispetto al precedente esercizio" e un utile netto di 3 milioni 863 mila 690 euro, il 60% in più rispetto alla stagione passata.

"Risultati eccezionali - si legge in un nota della società - che confermano la solidità finanziaria di Pila spa, la sua capacità di generare valore nel lungo termine e la sua capacità di adattamento".

Anche la stagione estiva, con un fatturato di 1 milione 335 mila 217 euro, "ha concorso al raggiungimento di questo importante risultato per la società evidenziando, ancora una volta, come il contributo del settore Mountain Bike sia sempre più significativo non solo in termini di risultato per la società, ma per l'intero indotto del comprensorio".

Secondo la società, "l'avvio dei lavori per la nuova telecabina Pila-Couis rappresenta un investimento strategico per il futuro di Pila Spa e del territorio. Questo progetto, oltre a modernizzare le infrastrutture, mira a stimolare lo sviluppo economico locale, creando nuove opportunità di lavoro e rafforzando la competitività turistica. Un progetto che ha a cuore la sostenibilità del territorio, supportando le comunità locali e rafforzando la competitività e l'offerta turistica di Pila e Aosta".

"Questi risultati - afferma Davide Vuillermoz Curiat, presidente di Pila spa - sono il frutto di uno sforzo collettivo e di una visione a lungo termine".



