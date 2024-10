Maltempo in Emilia-Romagna, rientrato il secondo contingente

E' rientrato nel pomeriggio di oggi anche il secondo contingente valdostano di Colonna mobile regionale sceso in Emilia-Romagna a supporto della Protezione civile regionale impegnata per gli eventi alluvionali di metà ottobre. Lo comunica il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco.

Complessivamente sono state dispiegate 26 persone (sei vigili del fuoco professionisti, un tecnico di protezione civile, dieci volontari di protezione civile e nove vigili del fuoco volontari), impiegate con moduli di prosciugamento nella prima fase e di rimozione fango nella seconda parte.

Dopo i primi giorni trascorsi nel Comune di Castel Maggiore la colonna mobile è stata spostata operativamente a San Lazzaro di Savena, sempre in provincia di Bologna, unendo le forze con la colonna mobile della Regione Umbria.



