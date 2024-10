Guardia di finanza, oltre 60 interventi soccorso in montagna

Nei primi nove mesi del 2024 la guardia di finanza ha effettuato in Valle d'Aosta oltre 60 interventi di soccorso in alta montagna, portando in salvo 29 persone illese, 49 ferite e recuperando 16 salme. Lo comunicano in una nota le fiamme gialle, che svolgono questo compito in alta quota assieme al Soccorso alpino valdostano (a febbraio è stato sottoscritto un protocollo d'intesa "finalizzato a potenziare la cooperazione nell'ambito degli interventi in montagna, attraverso la reciproca attivazione, la formazione di squadre miste e la vicendevole disponibilità dei mezzi di soccorso").

Inoltre, in caso di incidenti mortali il Sagf ha il compito di documentare quanto avvenuto sul luogo dell'evento e svolgere le opportune indagini di polizia giudiziaria. "La perizia, il coraggio e l'abnegazione dei finanzieri del Soccorso alpino sono emersi, tra l'altro, in occasione di due interventi, effettuati unitamente al Sav, a giugno e settembre scorsi - si legge nella nota - sulla parete Nord del Gran Paradiso a quota 4.061 metri e nei pressi del passo del Felik a quota 3.950 metri allorquando, in critiche condizioni meteo e senza il supporto dell'elicottero, i soccorritori hanno recuperato 11 escursionisti, di cui 3 feriti e, purtroppo, una salma. I militari del Sagf valdostano, a bordo degli elicotteri appartenenti alle sezioni aeree della guardia di finanza di Venegono e Bolzano, sono stati, inoltre, tra i primi ad intervenire all'indomani della calamità idrogeologica che ha interessato la Val di Cogne nel mese di giugno, evacuando, in tre giorni, oltre 300 persone".



