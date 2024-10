Il Giro d'Italia torna in Valle d'Aosta il 29 e 30 maggio

Il Giro d'Italia torna in Valle d'Aosta. L'edizione 2025 della corsa rosa prevede due tappe nella regione alpina, il 29 e il 30 maggio. Lo ha confermato l'assessore regionale allo sport, Giulio Grosjacques. Secondo indiscrezioni di stampa, il 29 maggio è prevista la tappa Biella-Champoluc e il giorno successivo la Verres-Sestriere.

"Rcs non ancora comunicato ufficialmente quali saranno le tappe - ha detto Grosjacques - e toccherà attendere il 12 novembre per conoscere quali saranno".



