Auto finisce nel torrente a Villeneuve, morta ventiquattrenne

Una giovane valdostana, Claire Vanin, impiegata di 24 anni di Introd, è morta in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Villeneuve, nella zona del campo sportivo.

Da ieri sera non si avevano più sue notizie. La giovane aveva probabilmente trascorso la serata fuori insieme ad amici quando tornando a casa ha perso il controllo del veicolo, che in una curva ha divelto il guardrail per poi finire nelle acque del torrente Savara.

L'allarme è stato dato oggi nel primo pomeriggio, quando una persona di passaggio ha visto la sagoma dell'auto spuntare dal fiume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA