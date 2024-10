Infanzia, inaugurato un Polo 0-6 a Lillianes

E' stato inaugurato il primo Polo 0-6 della Bassa valle, situato nel Comune di Lillianes, in Località Le They-Dessous 50. La struttura ospita il nuovo nido d'infanzia, lo spazio gioco e la scuola dell'infanzia, "concretizzando - come si legge in una nota - una proposta innovativa, che ha come obiettivo la promozione di esperienze di continuità educativa dalla nascita sino a sei anni, attraverso la collaborazione e l'integrazione delle competenze tra i Comuni, l'istituzione scolastica e i soggetti gestori del servizio".

I Comuni coinvolti sono Lillianes e Fontainemore, l'Istituzione scolastica di riferimento è la "Elio Reinotti" di Pont-Saint-Martin, i gestori del nido d'infanzia e del servizio di refezione per il Polo 0-6 sono le cooperative sociali La Libellula e Noi & gli Altri, il tutto coordinato dall'Unité des Communes valdôtaines, che è responsabile dell'appalto.

Il nido d'infanzia accoglie al momento 10 minori, provenienti dai Comuni di Fontainemore, Gaby, Issime, Lillianes, Perloz e Pont-Saint-Martin. La disponibilità della struttura è di 18 posti, di cui 16 posti per il nido e 2 per lo spazio gioco. "Il Polo 0-6 è una grande opportunità per la Valle del Lys, per la vitalità del territorio montano e per mantenere i nuclei famigliari nei nostri Comuni. È un importante esempio di avvicinamento dei servizi ai cittadini, soprattutto per favorire la conciliazione lavoro-famiglia. Aprire un nuovo nido, infatti, significa creare nuovi posti di lavoro e sviluppo nei territori di media montagna. Dare maggiori servizi significa poi mettere i genitori nelle condizioni di poter lavorare più facilmente, in particolare le donne, sulle quali grava ancora maggiormente il carico di cura" spiega la presidente dell'Unité Mont-Rose e sindaca di Fontainemore, Speranza Girod.



