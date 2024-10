Cambiamento climatico, un workshop sui rischi in montagna

Nell'ambito del progetto Pnrr "Courmayeur Climate Hub", la Fondazione Montagna Sicura organizza dal 4 al 6 novembre un "Residency Living Lab", workshop internazionale dedicato alla gestione dei rischi emergenti in ambiente alpino, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.

Le attività saranno coordinate da Yves Bühler, team leader presso lo Slf Wsl di Davos (Svizzera), istituto di ricerca conosciuto a livello mondiale per quanto riguarda il soccorso su neve e valanghe. I partecipanti si occuperanno anche di frane, precipitazioni estreme, crolli in ghiaccio e laghi glaciali, "con l'obiettivo di sviluppare e pubblicare un 'booklet' di convegno contenente esempi e casi studio relativi a situazioni di rischio e soluzioni adottabili".



