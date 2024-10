Usl, nel 2023 in Oncologia +22% di prestazioni sul 2019

La struttura complessa Oncologia dell'ospedale Parini di Aosta ha registrato nel 2023 un incremento delle prestazioni del 22% rispetto al 2019, e il trend è confermato anche dai dati parziali di quest'anno. Lo comunica l'Usl in una nota. Il Centro accoglienza e servizi (Cas) garantisce ai pazienti "un accesso rapido alle cure e le prime visite sono assicurate entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, eliminando di fatto le liste d'attesa per i cittadini con sospetta o nuova diagnosi oncologica".

Per i pazienti presi in carico dall'Oncologia, il percorso si svolge interamente all'interno del Day hospital oncologico fino al termine dei trattamenti e all'eventuale inizio del follow up.

"L'attività del nostro Day hospital - sottolinea la dott.ssa Marina Schena, direttrice della Struttura - è in incremento dal 2019 quando abbiamo registrato 709 ricoveri con 9.318 giornate di presenza. Dopo un calo di attività negli anni 2020-2021 in concomitanza della pandemia Covid, dal 2022 l'attività oncologica ha ripreso a crescere registrando nel 2023 861 ricoveri con 11.456 giornate di presenza. Il trend è confermato anche quest'anno: i numeri del primo semestre del 2024 sono in linea con il 2023. Sono dati che dimostrano chiaramente una crescita delle prestazioni e confermano l'impegno costante del nostro personale medico e infermieristico nel garantire ai pazienti oncologici le cure più efficaci e tempestive. Questi dati sono tutti oggettivi, misurati e verificabili attraverso i flussi di attività. Chiaramente, quindi, l'attività oncologica non ha subito cali, e i dati offerti alla popolazione dovrebbero essere meglio ponderati, anche per rispetto del lavoro di tutta l'équipe e dei pazienti e delle famiglie che fruiscono dei nostri percorsi o che si apprestano a fruirne".



