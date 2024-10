Pd, "manovra economica senza prospettiva e di propaganda"

"Dopo aver sbraitato per anni che le accise erano la peggiore piaga di questo mondo, il governo Meloni non solo non le ha abbassate, ma le ha aumentate.

E questo è solo un dei tanti esempi che potremmo fare a proposito di una manovra economica senza prospettiva, che rappresenta un risveglio dalla più bieca propaganda portata avanti dalle destre". Lo scrive, in una nota, il Partito Democratico della Valle d'Aosta aggiungendo: "Una manovra che non dice nulla sul tema dello sviluppo economico, che non investe nella formazione e nella scuola e che sul tema della sanità ci avvia verso il baratro. Parliamo di un sistema che dovrebbe essere difeso e implementato e che invece rischia di fare una brutta fine sul tema della coesione. E se agli aspetti economici aggiungiamo quelli intrisi di ideologie (come sulla famiglia o sui figli), il disastro è servito".

"Tocca a noi, invece, creare un'alternativa credibile - prosegue il Pd - dal punto di vista programmatico e di prospettiva politica. Lo stiamo facendo nelle città e nelle regioni, ma serve un cambio di passo a livello nazionale, per farci trovare pronti come alternativa credibile. Tocca a noi, alla comunità democratica, evitare di perdersi in inutili contrapposizioni tutte verticistiche e pensare alla realtà di oggi e di domani".





