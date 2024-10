Pcp, "ipotesi dimissioni anticipate per poter tornare in giunta"

Sui limiti di mandato, il gruppo consiliare di Progetto civico progressista ha chiesto "formalmente" un chiarimento al presidente del Consiglio Bertin.

L'istanza riguarda "una nota di analisi e interpretazione giuridica da parte degli uffici competenti affinché sia trasparente e chiaro ai valdostani quello di cui si sta discutendo molto nei corridoi, addirittura ipotizzando possibili dimissioni anticipate".

Secondo Pcp "la questione è di fondamentale rilevanza politica, poiché riguarda la possibilità per alcuni attuali componenti della giunta regionale di ricoprire nuovamente incarichi governativi nella prossima legislatura, qualora non intervenissero modifiche alla composizione dell'attuale giunta o alla normativa regionale vigente".

La richiesta, presentata lo scorso 15 ottobre, riguarda in particolare "l'applicazione della legge regionale n. 21 del 7 agosto 2007", ovvero le 'Disposizioni in materia di modalità di elezione del presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale'. In particolare, l'istanza "verte sui limiti di mandato previsti per i membri della giunta regionale, come stabilito dall'articolo 3, comma 3 della suddetta legge".

Quindi "in attesa di una risposta ufficiale, le consigliere ribadiscono l'importanza di un dibattito aperto e trasparente su questo tema, che tocca il cuore della democrazia regionale e della partecipazione politica".



