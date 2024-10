Monterosa spa, il bilancio chiude con un record di fatturato

L'assemblea degli azionisti di Monterosa Spa tenutasi il 24 ottobre ha approvato il bilancio d'esercizio che va dal 1/o luglio 2023 al 30 giugno 2024.

L'esercizio 2023-2024 di Monterosa spa si è chiuso con un utile netto di 2.532.366 euro, con ricavi delle vendite e delle prestazioni che ammontano ad oltre 21.476.915 euro per un +11% rispetto alla stagione passata. Il bilancio è stato approvato oggi dall'assemblea dei soci.

Il presidente di Monterosa spa, Roberto Vicquéry, dichiara: "Il record di fatturato che supera i 21 milioni di euro è ancora più indicativo se andiamo a leggere i dati dei primi ingressi che hanno raggiunto un totale di 627.542, per un aumento del 2,4% rispetto alla stagione precedente.

È importante segnalare che i primi ingressi del solo versante valdostano del nostro comprensorio, ovvero di Champoluc e Gressoney-La-Trinité, complessivamente 505.950, equivalgono al record storico di sempre per il lato valdostano del comprensorio Monterosa Ski, superando la stagione invernale 2016/17. Anche i ricavi da biglietteria segnano il miglior risultato di sempre per la società, con un aumento di 11 punti percentuali sulla stagione 2022/23".

I passaggi totali sono stati 6.965.544, per un aumento del 7,9%. Di questi, l'85% si è registrato tra Champoluc e Gressoney, nel comprensorio Tre Valli, e il restante 15% risulta suddiviso tra le stazioni satellite di Antagnod (5,46%), Brusson (3,77%), Champorcher (3,18%) e Gressoney-Saint-Jean (2,59%).

Per la stagione al via sono stati introdotti sconti per i nati tra il 2016 e il 2008 e per gli over 64. "Intendiamo garantire a tutti un'esperienza più inclusiva e accessibile", spiega Giorgio Munari, ad di Monterosa spa.



