Maxi condominio a Cervinia, sì della commissione edilizia

È ripreso l'iter per la realizzazione di The Stone, il condominio di nove piani previsto nel centro di Cervinia al posto dell'ex Hotel Fosson. Dopo che il Comune di Valtournenche, nel settembre 2023, aveva comunicato all'impresa Vico srl il diniego di titoli edilizi, è ripartito l'iter. Il progetto, in parte rivisto, ha avuto il via libera della commissione edilizia.

Lo stop del 2023 era scattato dopo che il Comune aveva richiesto due pareri legali - uno allo studio BonelliErede di Milano, l'altro all'avvocato Piergiorgio Carnelli di Aosta - che avevano sollevato alcune problematiche. Di qui il preavviso di diniego all'impresa di Ezio Colliard, che aveva presentato le proprie osservazioni. Repliche che gli uffici comunali non avevano ritenuto sufficienti, negando il documento necessario per poter procedere con l'esecuzione dei lavori. Il progetto prevedeva di beneficiare della legge casa, aumentando i volumi rispetto a quelli dell'Hotel Fosson.

La realizzazione dell'immobile è anche al centro di un procedimento penale per presunta corruzione avviato dalla procura di Aosta mesi prima che il comune, nel settembre dello scorso anno, negasse il rilascio dei titoli edilizi.

Una petizione online lanciata nel febbraio 2023 - 'Fermiamo l'ecomostro di Cervinia' - aveva raccolto quasi 35 mila adesioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA