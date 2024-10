Doppia transizione, convegno a Saint-Vincent

Si propone di esplorare la doppia transizione digitale ed ecologica con una serie di interventi e dibattiti che coinvolgeranno rappresentanti di istituzioni, imprese, università, startup e investitori l'Open innovation summit 2024, l'appuntamento annuale dell'ecosistema dell'innovazione organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest, che si terrà il 25 e 26 ottobre al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent.

Il tema centrale sarà 'Twin Transition, Impresa 5.0 al tempo della sostenibilità'.

Interverranno all'evento rappresentanti delle istituzioni tra cui Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy e Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega a Innovazione tecnologica e transizione digitale, rappresentanti di corporate impegnate sulla frontiera dell'innovazione, alcune startup e scaleup italiane, esperti del mondo accademico e del mondo della ricerca.

"In un momento storico in cui l'innovazione è il motore della competitività, la doppia transizione, digitale ed ecologica, verso l'Impresa 5.0 non riguarda solo l'adozione di nuove tecnologie, ma anche l'integrazione di modelli di business sostenibili che rispettino i criteri Esg. Questa transizione è una vera e propria opportunità per ripensare i modelli di business, adottare nuove tecnologie e garantire una crescita economica che rispetti i principi di sostenibilità ambientale e inclusione sociale", ha affermato Marco Gay, presidente Esecutivo di Zest.

"Questo Summit, nato dalla proficua collaborazione con Zest, è un laboratorio di idee in un momento nel quale i cambiamenti tecnologici sono così accelerati che si possono definire rivoluzionari; è dunque necessario che le nostre imprese tengano costantemente il passo per restare competitive", ha dichiarato Federico Silvestri, direttore generale Media & Business Gruppo 24 Ore e amministratore delegato 24 Ore Eventi.



