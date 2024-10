Valpelline, riapre la strada regionale dopo la caduta massi

E' stata riaperta alle 16 a Valpelline la strada regionale 28 per Bionaz, che era chiusa dal 12 ottobre scorso a seguito di una caduta massi - per un volume stimato di almeno 100 metri cubi - al chilometro 11, in località Thoules.

"L'amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento - dice il sindaco Maurizio Lanivi - al servizio Attività geologiche della Regione autonoma Valle d'Aosta, con particolare riconoscenza al geologo Marco Paganone, e alle imprese coinvolte. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, i lavori sono proseguiti con impegno, consentendo di ripristinare le condizioni minime di sicurezza necessarie per la riapertura della strada".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA