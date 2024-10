Studentato al palazzo Cogne, via libera dal Comune di Aosta

Via libera a maggioranza dal Consiglio comunale di Aosta alla possibilità di realizzare un studentato-residenza universitaria all'interno del palazzo Cogne, in attuazione dell'accordo per la coesione per la programmazione delle risorse, firmato dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Regione il 31 gennaio scorso.

In aula, alla modificazione del piano regolatore non costituente variante, hanno votato a favore 17 consiglieri mentre nove si sono astenuti. Il provvedimento era necessario in quanto l'immobile era destinato esclusivamente a servizi pubblici per funzioni culturali. Ora, accanto a questa destinazione che resta confermata, saranno possibili servizi pubblici con destinazione 'istruzione superiore' e 'amministrativa regionale'. Restano invariate le superfici commerciali già storicamente esistenti.

Un provvedimento che "eviterà anche il consumo di suolo", ha sottolineato l'assessore comunale alla Pianificazione territoriale, Loris Sartore, ricordando che originariamente la realizzazione dello studentato era prevista nell'area del nuovo campus universitario.



