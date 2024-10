Giovani e cultura, finanziati dieci progetti ad Aosta

Dieci progetti sono stati finanziati nell'ambito dell'Avviso pubblico "1-2024: Giovani in città" e del Bando "Attività e iniziative a carattere culturale" rivolte ai giovani.

Il primo ha attinto a risorse - 50.000 euro - provenienti dal Fondo regionale per le politiche giovanili. Otto erano i progetti presentati e che sono stati valutati da una commissione che ne ha approvati cinque. Per "Teatro, linguaggio e arte" sono stati finanziati i progetti 'Contaminazioni urbane' di Solal (10.000 euro) e 'Luci e blu - Pratiche artistiche per abitare la città' di Creature Montane (10.000 euro), per "Musica, scrittura e aggregazione" il progetto 'Note in progress: laboratorio di musica e socialita' e studio di registrazione' di Noi e gli Altri (10.000 euro), per "Crescita personale, inclusione sociale, formazione e apprendimento di competenze" il progetto 'Crescere+' dell'Esprit à l'Envers (9.850 euro), per "Esplorazione creativa alla multimedialità, alle arti performative e all'audiovisivo" il progetto 'Spazio X 2024' di ColLabForArt (10.000 euro). Le iniziative si svolgeranno dal primo ottobre 2024 a fine marzo 2025.

Nell'ambito del Bando "Attività e iniziative a carattere culturale" rivolte ai giovani, invece, era previsto un finanziamento regionale pari a 125.000 euro, proveniente dal Fondo regionale attività culturali, e sono stati finanziati cinque progetti per un totale di spesa di 80.000 euro. I temi erano rassegne culturali, concerti, festival, mostre, cicli di laboratori e attività ricreative e altri piccoli-grandi eventi, finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni alle svariate forme d'arte, a sostenere ed incentivare le arti visive, la musica, lo spettacolo, la scrittura, la cultura letteraria e il cinema, le tradizioni culturali della Valle d'Aosta e in generale ogni espressione artistica. A ricevere il finanziamento sono: "Desideri e linguaggi in movimento: arte e lingue per le nuove generazioni" presentato da Teatro instabile di Aosta (20.000 euro), "Corti in corso" di Long Neck Doc (20.000 euro), "Vochi dell'altro mondo" di Creature (20.000 euro), "Black history month Valle d'Aosta" dell'Associazione italiana amici del cinema d'essai Valle d'Aosta (10.000 euro), e "Aosta in live" presentato da Exus (10.000 euro). Le iniziative si svolgeranno dal primo ottobre 2024 al 30 settembre 2025.

