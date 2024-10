Ampliamento ospedale, Vda aperta "prosegue il rattoppo infinito"

"Esprimiamo il nostro totale disappunto per questa decisione, evidenziando come questa ennesima variante, avallata dalla Regione e dal Comune di Aosta, sia uno spreco di denaro pubblico che mette ulteriormente a rischio la sanità pubblica valdostana e quindi la salute di tutti noi". Così la coalizione Valle d'Aosta aperta commentando l'annuncio in Consiglio Valle da parte dell'assessore alla Sanità Carlo Marzi dell'approvazione da parte di Siv della "variante al progetto esecutivo per la costruzione del nuovo ospedale Parini di Aosta". Secondo Vda aperta "in parole povere hanno approvato un altro pezzetto del rattoppo infinito".

Per la coalizione politica "l'ampliamento dell'ospedale non risponde alle necessità di un presidio unico moderno ed efficiente, come richiesto dal personale sanitario e dai sostenitori della sanità pubblica. I costi complessivi del progetto restano indefiniti, manca anche il progetto che comprenda anche il polo materno-infantile, il trasferimento del reparto di psichiatria, la ristrutturazione del vecchio Parini e la demolizione dei corpi aggiunti negli anni".

"L'assessore - prosegue Valle d'Aosta aperta - ha poi illustrato come sarà la gestione stagionale delle attività sanitarie, con più servizi d'urgenza nei periodi di afflusso turistico e una maggiore esternalizzazione dei servizi sanitari durante il resto dell'anno, decisione gravissima che rischia di compromettere gravemente la qualità dell'assistenza".

" Riteniamo, come ribadiamo da anni, queste decisioni gravi e sbagliate, non solo - conclude la coalizione - vanno nella direzione di sperperare ingenti risorse pubbliche nell'ottusa insistenza di ristrutturare l'ospedale e le vecchie strutture invece di costruire un ospedale nuovo ed efficiente ma anche di svendere la sanità pubblica a favore di quella privata".



