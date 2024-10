Il 31 ottobre ad Aosta torna il Trekking urbano

Avrà un taglio più naturalistico e meno storico/culturale il Trekking urbano in programma il 31 ottobre ad Aosta. L'iniziativa, presentata in conferenza stampa, rientra nell'ambito della Giornata nazionale del trekking urbano, giunta alla 21/a edizione e alla quale aderiscono 91 città italiane (Siena è la capofila).

Il tema sarà "Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio". "E' una manifestazione che ha sempre una grande partecipazione" commenta l'assessora Alina Sapinet. Obiettivo è far riscoprire la città camminando per le strade. La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria. Sono previste partenze mattutine (alle 10 e alle 11.30) e una pomeridiana (alle 14). Il percorso è di 4,3 chilometri (circa due ore e mezza di cammino). Si parte da piazza Chanoux, si visitano le rocce di Porta Pretoria, le piante di Sant'Orso e dell'Arco di Augusto, il ponte romano sul Buthier, l'area Saumont fino a raggiungere la riserva di Tzatelet sulla collina di Aosta. Ad accompagnare il gruppo ci saranno guide escursionistiche e guide turistiche. Finora sono giunte 40 iscrizione (molte da fuori valle) e gli organizzatori contano di avere circa 150 partecipanti.



