In Valle d'Aosta le nascite calano più che nel resto d'Italia

Il calo delle nascite è più forte in Valle d'Aosta rispetto alla media italiana. Se nel 2022 il numero medio di figli per donna nella regione autonoma era di 1,27 e di 1,24 a livello nazionale e del Nord-ovest, nel 2023 i valori sono calati rispettivamente a 1,17 e 1,20. I dati emergono dai report di Istat 'Natalità e fecondità della popolazione residente'.

Nel 2023 il numero medio di figli per donne italiane residenti nella regione autonoma è 1,12, per le straniere 1,74: in tutto il Nord-ovest i valori si attestano rispettivamente a 1,09 e 1,84, a livello nazionale a 1,14 e 1,79. Era di 30 anni nel 1995 l'età media delle madri alla nascita del primo figlio nella regione autonoma, mentre nel 2023 sale a 32,5 anni (33 per le italiane e 29,4 per le straniere), valore vicino a quello del Nord-ovest (32,6) e uguale a quello nazionale. Nel 2022 in Valle d'Aosta l'età delle neomamme era di 32,3 anni (32,6 per le italiane e 29,9 per le straniere).

Nel Nord Italia, la Valle d'Aosta primeggia - sempre in base al report Istat - per la più alta proporzione di nascite fuori dal matrimonio, il 49,3%, a fronte di una media nazionale del 42,4%.



