Marmotta del Lyskamm presentata al Festival delle Regioni di Bari

La "Marmotta del Lyskamm", la più antica mummia mai trovata in Italia, verrà presentata domani al Festival delle Regioni di Bari. L'appuntamento è alle 10.30 nell'area coperta del Villaggio delle Regioni, in piazza del Ferrarese. Se ne parlerà durante un talk tematico volto alla valorizzazione e alla conoscenza dell'eccezionale reperto, che è stato scoperto per caso nell'estate del 2022 da una guida alpina su un ghiacciaio del Monte Rosa, a 4.300 metri di quota.

La mummia è ora esposta al museo di Scienze naturali di Saint-Pierre, dove è accolta in una teca super tecnologica che la ospiterà per i prossimi 500 anni: l'ambiente al suo interno è privo di ossigeno, completamente ecosostenibile e indipendente dall'energia elettrica, con la possibilità di calibrare all'occorrenza i parametri chimico-fisici, prevenendo il deterioramento. La datazione al radiocarbonio la colloca geologicamente nel Medio Olocene (circa 6.600 anni fa).



