Ruote nella Storia in Valle d'Aosta il 27 ottobre

Si rinnova l'appuntamento con "Ruote nella Storia" Raduno di Auto Storiche con la 3° edizione.

Sono oltre 30 gli appuntamenti promossi in tutta Italia dall' ACI in collaborazione con gli Automobile Club locali.

L'Automobile Club Valle d'Aosta per il 2024 ha organizzato per il 27 ottobre un percorso turistico e culturale alla scoperta di Nus e Chambave attraversando la collina di Saint-Denis. Il programma prevede inoltre la visita del centro storico di Nus e del Castello di Cly.

"Anche per quest'anno l'Automobile Club Valle d'Aosta propone per gli appassionati di Auto Storiche l'appuntamento di fine ottobre, un momento sempre piacevole per scambiarsi sensazioni ed esperienze personali legate al mondo dell'automobilismo", afferma il presidente Ettore Vierin.



