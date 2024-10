Forten Golden Edition, record di iscritti alla settima edizione

Forten Golden Edition si appresta a essere un'edizione con numeri da primato. La gara in programma domenica 20 ottobre al Forte di Bard (partenza alle 10) è vicina a toccare quota 300 iscritti e nel suo settimo anno di vita sarà impreziosita dalla presenza degli atleti della Nazionale di mountain e trail running che da giovedì hanno iniziato il raduno tecnico nella fortezza e sui sentieri della Bassa Valle.

A indossare un pettorale saranno il veterano e capitano della selezione azzurra Xavier Chevrier chiamato a difendere lo scettro di vincitore della passata edizione. Insieme a lui, il campione italiano di corsa in montagna Isacco Costa, Andrea Elia, Elia Mattio e Roberto Giacomotti mentre tra le donne saranno sulla linea di partenza Anna Hofer, Martina Falchetti, Luna Giovanetti e Claudia Previtali. Defezione dell'ultima ora, invece, quella di Arianna Dentis fermata da un leggero infortunio. Oltre alla presenza di Xavier Chevrier, primo assoluto in 37'19", confermata anche quella di Rodica Sorici, vincitrice al femminile in 46'10".

Per la prima volta al Forte di Bard, nell'evento promosso con Atletica Monterosa e comuni di Hône e di Bard, si correrà una prova non competitiva riservata ai ragazzi tra gli otto e i 15 anni, con partenza prevista alle 11.15. Dalle 12 inizierà invece il pasta party mentre le premiazioni si terranno alle 13.

Forten Golden Edition è inserita all'interno del Forte di Bard Alpine Days, il festival degli sport di montagna che comprende anche sci, trekking, e-bike e arrampicata e che vivrà due intense giornate sabato 19 e domenica 20 ottobre.



