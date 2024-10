Oscar Green 2024, premiate quattro aziende valdostane

Quattro aziende valdostane sono state premiate al Forte di Bard nell'ambito Oscar Green 2024. Giunto alla 18/a edizione, il concorso - dal titolo "Radici per il futuro" - è un'iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare i giovani agricoltori "che si impegnano per dare risposte concrete ed innovative alle difficoltà che stanno compromettendo il loro futuro".

Per la Categoria "Campagna Amica" il finalista valdostano è Amadou Baldeh, originario del Gambia, ma residente a Hône: "Spinto dalla ricerca di un futuro migliore, Amadou ha avviato e un'azienda agricola focalizzata sulla coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Partendo dalla coltivazione dei mirtilli, oggi coltiva e propone una vasta gamma di prodotti, tra cui noci sgusciate, nocciole caramellate, liquore al genepy e patate".

Alessia Planaz, di Torgnon, è invece la vincitrice per la categoria "Custodi d'Italia": "A Torgnon, a 1500 metri di altitudine, si dedica con impegno alla sua azienda di 110 bovini di razza Pezzata Rossa valdostana, mantenuti in libertà nei pascoli. Con il latte produce Fontina d'Alpeggio Dop. Il suo lavoro è orientato al rispetto del benessere animale e alla sostenibilità ambientale".

Per la nuova categoria "Agri-Influencer" si è distinta invece Alessandra Marcoz titolare insieme al fratello Federico di Tanteun e Marietta, sui social anche conosciuti come Taema, una cantina vinicola insediata nel centro della città di Aosta, in un antico edificio romano dove si trova il Mulino de la Reissaz.

Infine il quarto finalista valdostano è la Società Agricola Lo Copafen di Chambave gestita dalla quarta generazione di eredi che produce Fontina, salumi e altre specialità, vendute anche online a cura della giovane Anny Peraillon. "Questo concorso è la testimonianza concreta ed evidente di come l'agricoltura - ha sottolineato la delegata regionale dei Giovani di Coldiretti Valle d'Aosta, Stephanie Anselmet - possa essere per i giovani una traiettoria concreta di futuro. Le aziende che corrono per l'Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle nostre piccole comunità. I progetti premiati dimostrano come i giovani sappiano pensare ed ampliare le proprie imprese mantenendo sempre salde le radici e portando solidità ai progetti".



