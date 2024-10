Le radici delle Cogne Acciai speciali in mostra alla bocciofila

Una mostra di 17 foto in bianco e nero per ricordare le origini della Cogne Acciai speciali, dal titolo 'Radici d'acciaio', sarà inaugurata giovedì 24 alle 17,30 alla Bocciofila del quartiere Cogne ad Aosta. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 23 novembre.

La mostra vuole essere un percorso dedicato all'acciaieria e al suo legame con la città. Molti degli scatti provengono dalla collezione privata di Luigi Busato (maestro del lavoro ed ex dipendente) e ripercorrono la costruzione dei primi capannoni negli anni '10 fino alla fine degli anni '50. ''Questa mostra - spiega Monica Pirovano, direttrice generale della Cogne Acciai speciali - vuole essere un viaggio nelle radici della nostra azienda e un omaggio a tutte le persone che hanno lavorato qui''. Per il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ''i legami affettivi hanno bisogno di memoria per essere consolidati ed essere alla bocciofila con questa mostra credo sia uno strumento importante per fare affezionare le persone e capire quali e quanti passi sono stati fatti, anche dalla Cogne in termini di impresa''.

Per l'assessora comunale alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati, "non è scontato che un'azienda si apra alla città, la Cogne per noi è una città nella città, e ha saputo cogliere questa opportunità andando in un quartiere simbolo, che parla del passato ma guarda al futuro''. Luigi Busatto, entrato in Cogne nel 1969, spiega: 'L'azienda mi ha dato tanto, e io ho voluto in qualche modo dare qualcosa a lei, sentendomi un debito dopo avermi dato un lavoro, avermi fatto usufruire dei sui circoli delle sue colonie. E poi, assunse mio padre nel 1930 e così non parti in guerra''.



