Il Concorso mieli celebra 30 anni con un record di partecipanti

Il concorso mieli della Valle d'Aosta celebra i suoi trent'anni con 70 apicoltori partecipanti, "un record rispetto alle annate scorse, nonostante" la stagione difficile, ha detto durante la conferenza stampa di presentazione Anais Piccot, dirigente della struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali. Sono stati presentati 133 campioni, sui quali sono state svolte 411 analisi chimico-fisiche dall'Unità analitica miele del laboratorio dell'assessorato all'Agricoltura e 133 analisi melissopalinologiche.

La 21/a edizione della Sagra del Miele e dei suoi derivati si terrà a Châtillon dal 25 al 27 ottobre prossimi e ospiterà anche la premiazione del concorso mieli. "Nella nostra regione - dice l'assessore Marco Carrel - si contano 606 apicoltori per un totale di circa 8747 alveari; siamo orgogliosi di rimarcare la presenza capillare su tutto il territorio regionale di aziende, e spesso di giovani apicoltori, che si dedicano con sempre maggiore cura, serietà e competenze a questo settore".

Parallelamente a queste due iniziative, Châtillon ospiterà anche la nona edizione della Festa transfrontaliera Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi. "Non si tratta solo di un prodotto alimentare, ma di un simbolo delle radici dei popoli alpini, un ponte tra le generazioni che permette ai giovani di riscoprire il legame profondo tra comunità, ambiente e cultura. L'obiettivo non è solo conservare una tradizione millenaria, ma renderla parte viva del nostro presente e futuro, integrandola nei percorsi formativi, educativi e culturali delle nuove generazioni", afferma l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz.



