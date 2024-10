Edoardo Melgara nuovo delegato Fipe Giovani

Edoardo Melgara è il nuovo delegato per Fipe Giovani Valle d'Aosta. Sostituisce Maria Elena Udali. Lo ha comunicato Confcommercio Valle d'Aosta.

Cotitolare di due attività a Courmayeur, Melgara è già delegato Confcommercio per la sezione Alta Valle.

"Il settore dei pubblici esercizi - commenta il presidente Fipe Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato - è caratterizzato da molte imprese con a capo imprenditori giovani. I pubblici esercizi in Valle d'Aosta sono 1.110 aziende ed il 30% del settore è rappresentato da imprenditoria giovanile. Le sfide che aspettano al settore per il futuro sono il reperimento del personale, la formazione professionale, le difficoltà legate al nostro territorio e intraprendere un'attività in zone di montagna con problemi di accessibilità. Il mio compito sarà quello di creare un gruppo giovani valdostano coeso e propositivo, sia nei confronti degli stessi imprenditori che degli amministratori pubblici. Gli obiettivi da raggiungere sono molteplici, dalla tematica dehors, alla movida, all'inflazione e al costo delle materie prime che incidono sul costo finale dei prodotti, con un potere di acquisto dei consumatori che è sempre più debole".



