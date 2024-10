Alimenti in cattivo stato di conservazione, chiuso negozio

I carabinieri del Nas della Valle d'Aosta hanno sequestrato oltre 100 chili di generi alimentari, trovati in cattivo stato di conservazione, in un negozio Di frutta e verdura aperto da poco più di un mese sulla statale 26, in via Parigi, ad Aosta. Inoltre, l'Usl ne ha disposto la chiusura a tempo indeterminato perché i locali sono stati trovati in condizioni igienico sanitarie pessime .

I carabinieri hanno inoltre contestato al titolare, un cittadino di origini egiziane, violazioni amministrative per oltre 4.000 euro. Al titolare viene contestato che la frutta e verdura non veniva conservata correttamente, oltre alla mancanza delle etichette di provenienza e della tipologia dei prodotti. I carabinieri del nucleo dell'ispettorato del lavoro stanno anche verificando la posizione di alcuni dipendenti, tutti di origini straniere.



