La Saison Culturelle compie 40 anni e da sabato 26 ottobre fino al 17 aprile presenta al pubblico un ricco calendario di eventi tra teatro, musica, letteratura e cinema. Oltre ai 40 spettacoli, questa edizione della Saison vedrà anche 50 titoli di film e sette appuntamenti letterari: cinque dedicati alle novità legate alla narrativa italiana e due appuntamenti tratteranno i temi di attualità. Tra le novità di quest'anno l'anteprima nazionale del nuovo tour di Vinicio Capossela, Conciati Per Le Feste, che segnerà l'inizio della tournée italiana ed europea dell'artista. Nella sezione gospel, spazio al celebre Harlem Gospel Choir, che porterà in scena un nuovo progetto dedicato alla leggendaria Aretha Franklin. ''In questi anni abbiamo assicurato centralità alla cultura e ai luoghi che la ospitano - spiega l'assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz - restituendo valore al Teatro Splendor quale luogo di produzione culturale, nella sua insostituibile funzione di presidio di socialità e condivisione. Attraverso la rassegna siamo riusciti a portare, anche in ambito locale, spettacoli di rilievo nazionale e internazionale per comporre un'offerta che ha incontrato le aspettative di una platea sempre più ampia, garantendo uno spazio anche ai talenti regionali, per i quali il palco della Saison rappresenta un'importante tappa nel percorso artistico''.

Lo Splendor, inoltre, ospiterà due repliche della Madame Butterfly di Giacomo Puccini proprio nel centenario pucciniano.

E ancora: nella sezione musica leggera, si esibiranno artisti di rilievo come Irene Grandi, Alice, Vasco Brondi, Fiorella Mannoia e Antonella Ruggiero. Infine la sezione varietà vedrà protagonisti Luca Bizzarri con "Non hanno un amico", e gli Oblivion con il loro esilarante "Tuttorial", un omaggio comico alla cultura digitale.

Presente anche quest'anno in cartellone la creatività di compagnie e artisti valdostani con: la band Minimo Vitale, Alessandra Celesia e Marta Mcilduff, Leonardo Sinopoli e l'Arcova Vocal Ensemble.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA