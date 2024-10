Scattano nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato

La Giunta regionale ha approvato l'avviso pubblico "Incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nel programma Gol". Lo ha comunicato l'assessorato regionale alla formazione e lavoro precisando che la misura prevede l'erogazione di un contributo alle micro, piccole e medie imprese con sede (legale e/o operativa) in Valle d'Aosta, che abbiano stipulato o intendano stipulare (e/o trasformare) nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i lavoratori inseriti nel Programma "Gol", previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, da almeno tre mesi.

Il contributo concesso è pari a 10.000 euro per ogni nuova assunzione o trasformazione a tempo pieno e indeterminato. È concesso un contributo proporzionato per i contratti a tempo parziale almeno al 50%. Viene concessa una premialità di 2.000 euro qualora il lavoratore abbia un'anzianità di disoccupazione di almeno 12 mesi. Il contributo massimo concesso ad ogni singola azienda è pari a 30.000 euro. Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 22 aprile 2024 e il 30 novembre 2025. La misura è aperta anche alle PMI operanti nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura in relazione ai lavoratori impiegati nelle attività primarie.

"Con l'approvazione del Piano politiche del lavoro 2024/26 - dichiara l'Assessore Luigi Bertschy - si attivano le azioni previste dalla strategia per l'occupazione e la formazione nella nostra regione per questa nuova programmazione. La prima che riproponiamo, con alcune novità, tra cui l'apertura al settore dell'agricoltura e l'incentivazione del lavoro di qualità favorendo il tempo indeterminato, è la misura degli incentivi per favorire l'assunzione di persone iscritte al Programma Gol".

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 21 ottobre.



