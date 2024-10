Incendio in un condominio sulle Alpi svizzere, due morti

Due persone sono morte nell'incendio di un condominio a Viège/Visp, sulle Alpi svizzere, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. L'allarme è scattato la notte scorsa, verso le 2.20. Il rogo è divampato nella parte superiore dell'edificio. Sul posto sono intervenuti la polizia cantonale e i vigili del fuoco. L'incendio è stato spento in pochi minuti. Una ventina di persone sono state evacuate e trasferite temporaneamente in un palazzetto dello sport (alcuni sono stati accompagnati in ospedale per essere sottoposti ad accertamenti). Durante l'intervento i vigili del fuoco hanno scoperto una persona senza vita, probabilmente a causa di intossicazione da fumo. Un'altra persona, gravemente intossicata, è stata portata in ospedale dove è morta poco dopo.

È in corso l'identificazione delle vittime.



