Cogne academy, iniziata la formazione per 12 giovani

Ha preso il via stamane la terza edizione della Cogne academy. Dodici giovani, tra i 18 e i 29 anni, in collaborazione con Umana spa, sono stati selezionati per intraprendere il formativo, che si concluderà nel mese di dicembre.

I giovani seguiranno un programma di 252 ore interamente svolto presso lo stabilimento di Aosta, con l'obiettivo di formarsi per diventare 'steel operator' dell'industria 4.0.

"La Cogne Academy, combinando teoria e pratica, sotto la guida di tecnici esperti del settore siderurgico, offre ai partecipanti un'esperienza completa. I partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze specifiche e vivere da vicino il contesto produttivo e tecnologico della Cogne Acciai Speciali", fa sapere l'azienda siderurgica in una nota.

A conclusione del percorso "saranno concrete le opportunità di assunzione, così come accadeva al tempo della nota 'Scuola Cogne', centro di formazione professionale di molti valdostani".

"Oggi il ruolo dell'addetto alla produzione o manutenzione è molto diverso rispetto al passato: servono competenze tecniche e volontà di formarsi continuamente", sottolinea Monica Pirovano, direttrice generale di Cas. "Ci auguriamo che anche questa edizione possa confermare i successi delle precedenti, tenutesi nel 2020 e nel 2022, che hanno portato l'inserimento di un numero apprezzabile di partecipanti nel nostro organico, che, ad oggi, continuano a crescere con noi", spiega Ilaria Fadda, direttrice risorse umane e academy di Cas.



