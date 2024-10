Festival Alpine days, al Forte di Bard si scia

Lo sci arriva al Forte di Bard per tre giorni con due piste componibili sintetiche ecocompatibili che permetteranno di provare gli sport della neve. E' la novità del "Forte di Bard Alpine Days", festival degli sport di montagna che si svolgerà nella fortezza valdostana dal 18 al 20 ottobre. "Tre giornate di avvicinamento agli sport di montagna - si legge nella presentazione - tra competizioni, esibizioni dei professionisti delle diverse discipline, dalla corsa all'arrampicata, dall'e-bike all'escursionismo, allo sci. E poi laboratori per i più piccoli, appuntamenti formativi ed esperienze alla scoperta dell'enogastronomia del territorio".

Saranno inoltre allestite una pista ad anello di 90 metri per la pratica dello sci da fondo nell'area delle Scuderie e un tracciato da discesa, per sci e snowboard, lungo 50 metri, posizionato sulla strada pedonale nord (i due impianti resteranno aperti fino al 17 novembre con la collaborazione dei maestri di sci della Valle d'Aosta).



